東勢農會選舉候選人 抗議拿不到選舉人名冊
2017-02-10 14:39
〔記者陳燦坤／雲林報導〕東勢農會選舉起波瀾，楊國志等候選人今前往農會抗議，指選舉在即，他們卻遲未拿到選舉人名冊，質疑農會蓄意刁難，揚言到縣府抗議，農會則解釋是電腦當機，經修復已將名冊交給候選人。
東勢農會代表候選人楊國志、周金來等人今天前往會務部申請選舉人名冊，湊巧電腦當機無法列印，引發他們不滿，楊國志指昨天他們申請選舉人名冊，卻遭農會以需3個工作天為由拒給，現在再度上門申請竟發生電腦當機，根本是故意刁難，趕來聲援的副議長蘇俊豪質疑部分候選人已拿到名冊，偏偏楊國志等人拿不到，難免落人口實。
電腦半個小時恢復正常申請名冊的候選人陸續拿到，這場風波終於落幕；農會解釋，部分候選人因資格先通過審查，依規定申請名冊當然可核發，楊國志等人則是9日資格才通過複審，依農會選舉罷免法規定，農會處理選舉人名冊可以有3個工作天準備，現在已加速列印名冊給申請候選人。
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