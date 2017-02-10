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用一句話形容馬英九 柯建銘：即將鎯鐺入獄

2017-02-10  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘，今日中午接受《雲端最前線》直播專訪，在節目進入「網友快問快答」時，被問到如何用一句話形容前總統馬英九？柯建銘不假思索地說「他即將鋃鐺入獄。」

柯建銘在快問快答的階段裡，被要求用一句話來形容各種人物或政黨。柯建銘每題都有問必答，他說民進黨就是「承擔台灣未來的政黨」；國民黨則是「還有前途嗎？」；在國民黨主席選舉上，他指出這是「國民黨家務事」、「誰當選都一樣」，不過柯建銘認為吳敦義當選機率較高。

柯建銘被問到總統蔡英文該怎麼形容，則是簡潔地說出「承擔者」，他表示蔡英文有很大的苦衷，但是她具有著改革的決心。至於前總統馬英九，柯建銘直言他將要鋃鐺入獄、官司難逃，並且要受到歷史的鞭笞。

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  • 民進黨團總召柯建銘用一句話形容前總統馬英九，那就是即將鋃鐺入獄。（資料照，記者林正堃攝）

    民進黨團總召柯建銘用一句話形容前總統馬英九，那就是即將鋃鐺入獄。（資料照，記者林正堃攝）

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