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吳敦義批放寬免繳黨費年齡不公不義 洪秀柱：誤解

2017-02-10  14:48

〔記者施曉光／台北報導〕表態競選國民黨主席的前副總統吳敦義，日前質疑黨中央修改黨員繳納黨費辦法，放寬黨員免繳黨費年齡，讓多達19萬名黨員可免繳黨費，即取得這次黨主席選舉的投票權，不公不義；國民黨主席洪秀柱今天中午接受廣播節目專訪時回應，這是吳敦義的「誤解」，並強調國民黨多年來，就有免繳黨費的機制，至於降低年齡門檻，那是副主席胡志強的提議，而且經中常會無異議通過。

洪秀柱強調，國民黨員黨費繳納辦法過去規定，中低收入戶以及70歲以上黨員免繳黨費，她主政的黨中央原本並沒有調降年齡門檻，而是胡志強在中常會建議降低為65歲，且黨齡達40年以上，「這不是我提出來的，而且全場中常委沒有人有不同聲音才通過。」

此外，國民黨中央也聲明指出，去年黨魁補選就已有14萬8千餘位具投票資格的黨員，具有免繳黨費身分，黨中央選務完全中立，並沒有為誰改變選舉方式，也沒有特別為選舉放寬免繳黨費，國民黨選務與黨務中立，禁得起檢驗。

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  • 國民黨主席洪秀柱10日接受台北流行廣播電台「POP搶先爆」專訪，對於前副總統吳敦義批評黨中央放寬黨員免繳黨費年齡不公不義，洪秀說，吳敦義誤會了。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席洪秀柱10日接受台北流行廣播電台「POP搶先爆」專訪，對於前副總統吳敦義批評黨中央放寬黨員免繳黨費年齡不公不義，洪秀說，吳敦義誤會了。（記者叢昌瑾攝）

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