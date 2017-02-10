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吳清鏞傳接宜蘭副縣長 陳定南教育基金會：支持好人才

2017-02-10  13:49

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭副縣長空缺未決，外傳前教育處長吳清鏞將接任，陳定南教育基金會表態支持，體操協會也認為吳清鏞將對宜蘭辦理全國運動會有幫助。

「吳清鏞是非常好的人才。」陳定南教育基金會董事長林光義說，吳清鏞能力強，對宜蘭縣務也不生疏，做事積極負責，曾經擔任過羅東高中校長和宜蘭高中校長，都做的非常好，直到將宜蘭高中校務做到接近完美的時候，才接受林聰賢禮聘成為教育處長，現在更是教育部器重的人才，宜蘭縣政府應該要用對的人來做對的事，。

行政院顧問、中華民國體操協會理事長朱壽騫表示，宜蘭縣接下來要面對的全國運動會，將是非常大的挑戰，三十三項的運動比賽項目，規模非常龐大，如果是吳清鏞擔任副縣長，將能借重他的教育專業，以及曾經辦理區全中運的經驗，對辦理全國運動會有幫助。

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  • 吳清鏞傳接宜蘭副縣長，陳定南教育基金會董事長林光義表示，支持好人才。（資料照，記者簡惠茹攝）

    吳清鏞傳接宜蘭副縣長，陳定南教育基金會董事長林光義表示，支持好人才。（資料照，記者簡惠茹攝）

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