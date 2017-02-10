Uber司機至交通部怒吼 綠委：找錯人了！

2017-02-10 13:13

［記者彭琬馨／台北報導］Uber因違法營業，春節後遭交通部重罰而於日前宣布終止服務，在國內引起軒然大波，今早更有Uber司機至交通部繞行抗議。民進黨立委林俊憲上午表示，Uber公司既不合法又不納稅，呼籲Uber若想繼續在台灣經營，應盡快與交通部溝通協商才有可能創造雙贏。

Uber公司來台營業4年多，因持續未能合法經營，本月2日遭交通部重罰，罰金累積金額高達近新台幣12億元，Uber旋即宣布將於今日起暫停在台灣提供服務。Uber取消服務的宣布引起大量Uber司機反彈，今早號召上百人至交通部開車繞行抗議。

民進黨立委林俊憲上午召開記者會強調，Uber司機應該向Uber公司抗議而不是交通部。林俊憲說，Uber來台經營期間既不合法、又不納稅，「連最基本替司機保險都做不到」；林俊憲表示，過去「公路法」制定期間，Uber公司從未參與討論、更別說向政府表達困難或提出因應對策，反而是在報紙刊廣告「痛罵交通部、恐嚇立委」，林俊憲痛批，態度如此傲慢的公司，如何得到行政部門與國會的認同？

一同出席記者會的交通部路政司司長林繼國也強調，公共運輸因涉及大眾安全與保障，在世界各國都受到政府適度管制，交通部一直以來對Uber的底線就是「納管、納保、納稅」，交通部依法裁罰Uber，司機不應該因生計受影響而要求政府接受Uber公司非法經營的事實。