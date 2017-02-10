蔡英文：台灣觀光要成功 做好服務最重要
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今（10日）上午接見第19屆全國商店傑出店長及社團法人台灣連鎖暨加盟協會幹部代表，除感謝該協會多年來對推動整體連鎖加盟業發展的努力，也期勉獲獎店長持續精進專業，共同提升台灣產業服務的品質。蔡英文也指出，台灣的美好須靠觀光來讓世界知道，而觀光要成功，最重要的，就是做好服務。
蔡英文致詞時表示，要當選「全國商店傑出店長」，必須通過書面審查、神秘訪客評核、還有公益參與以及面試等層層關卡，尤其今年報名的人數創下新高，選拔得獎率只有約兩成（23％），是歷屆以來競爭最激烈的一次，真的很了不起。
蔡總統認為，每位傑出店長，都是服務業的楷模。昨（9日）她在觀光節慶祝大會上說，台灣的美好須靠觀光來讓世界知道，而觀光要成功，最重要的，就是做好服務。大家在出國旅遊時都有類似的經驗，當我們走進店家、走進企業門市，服務的態度如何、能夠提供什麼樣的服務，都是我們對當地社會的文化跟國家發展，很重要的印象。
蔡英文強調，在台灣，服務業的發展，不但攸關國家形象的提升，服務業更是我們經濟成長的主要來源。現在，我們台灣的整體就業人口當中，服務業占了逾6成，從這樣高的比重，我們可以說，當台灣的服務業持續追求進步，國家的發展也會不斷向前進。
蔡英文指出，近年來台灣的連鎖加盟業快速成長，更成為服務業的大宗。連鎖加盟業對台灣社會的影響力，超商是一個很明顯的例子。過去連鎖超商的出現，除了改變國民的消費習慣，包括門市的服務方式、標準化作業流程、以及創新多元的服務項目等等，都帶動了台灣產業服務品質的提升。
總統說，獲獎店長分別來自房仲、電信、餐飲、便利商店及旅行社等等的領域，每一位都是台灣企業門市的靈魂人物。她也期待，未來連鎖加盟業能扮演引領前進的角色，以優良的服務態度、卓越的經營管理，以及創新精神，讓台灣更加進步。
最後，蔡英文期勉每位獲獎人能持續精進專業，為個人生涯與企業發展累積更多能量，大家一起促進台灣整體產業的發展。
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