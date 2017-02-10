藍用美珠消遣美豬 民進黨：幼稚行為
2017-02-10 12:56
〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨今（10）日召開「拒絕美豬，支持美珠；美豬美珠，大家關注」記者會，對此，民進黨發言人阮昭雄表示，實在不懂開這種記者會的意義在哪裡，通篇口水與批評對國家社會毫無助益，老是刷存在感，突顯國民黨的無知、無聊。民進黨認為，用他人姓名做文章，加以惡意連結且負面扭曲，甚至造謠生非，是不成熟且幼稚的行為，社會各界絕對無法認同。
阮昭雄說，討論公共政策有許多的方式與層次，但作為最大在野黨的國民黨，卻屢次用這樣的方式濫開記者會，令人遺憾也令人失望，為此本黨必須予以譴責，也呼籲洪秀柱主席應嚴加約束。
在美豬議題上，阮昭雄也重申，民進黨立場一致，相信政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，來考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜。對於食品的管理，政府也將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，作為保障國人食安的依據。
至於在雙邊經貿談判上，阮昭雄表示，民進黨樂見台美間相關的貿易溝通與合作的持續進行，也相信政府也會站在如何促進國家整體經濟發展以及擴大台美間互利雙贏的合作上進行努力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥
- 香港地鐵縱火案17傷2命危 1台籍旅客重傷
- 情人節特餐呷浪漫也呷飽足
- 想看錐麓古道壯麗美景 3/16起付費入園
- 蒙面4煞倒車撞 光天化日就想搶
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 小男孩樂團演繹英倫風 AllSaints皮衣加持
- 原民獵槍案非常上訴／ 檢方大逆轉 王光祿樂觀
- 小三鬥正宮 鍾承翰躺著賺
- 剩2000元買最後一張刮刮樂... 竟刮中100萬元！
- 當兵虧6萬「養不起她」 逸祥首談和白白分手原因
- 有管無水3個月 恆春頂白沙嘆如「五等公民」
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- 燈會「交通懶人包」 假日有接駁車
- 熱火燒不盡 12連勝同「勇」樣
- 這家廟有年味 蠟燭紙燈籠過元宵
- 《動保所巡迴之旅》12夜導演 讚基隆重罰有魄力
- NBA第一「勇」138場不知連敗味
- 留意外地簽約廠商 App處處通
- 《早春繁花》2
- 住川普莊園打高球 安倍旅費誰買單？
- 威力彩頭獎連27摃
- 鍾欣凌好神 拉黃瑽寧舌戰媽媽族
- 《小珠寶，更美好》2
- 自由廣場》莫為大學犧牲高中
- 疑飼料出問題 六甲逾3千火雞暴斃
- 70億美元引7奈米製程 英特爾重啟美晶圓廠
- 王光祿案始末
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 八煙須拆路障 封村派堅封路
- CPI年增率若續逾2％ 央行會有動作
- KIMIKO「8下操」讓他秒怒 祖雄認開嗆有理
- 總統首開經濟顧問會議 保證今夏不缺電
- 思念父母化作舞 高欣欣舞技動人
- 《It Bag 鎖向無敵 》9
- 李洪基飆髒話自爆分手 公開戀情3個月玩完
- 大港花火秀 市交響樂團來演出
- 拒服5天勞役 代價囚22月
- （影音）孔侑大學青澀模樣曝光 曾挑戰主持音樂節目
- 草莓炭疽病嚴重 農委會調查用藥改善
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍用美珠消遣美豬 民進黨：幼稚行為
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分