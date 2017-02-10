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藍用美珠消遣美豬 民進黨：幼稚行為

2017-02-10  12:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨今（10）日召開「拒絕美豬，支持美珠；美豬美珠，大家關注」記者會，對此，民進黨發言人阮昭雄表示，實在不懂開這種記者會的意義在哪裡，通篇口水與批評對國家社會毫無助益，老是刷存在感，突顯國民黨的無知、無聊。民進黨認為，用他人姓名做文章，加以惡意連結且負面扭曲，甚至造謠生非，是不成熟且幼稚的行為，社會各界絕對無法認同。

阮昭雄說，討論公共政策有許多的方式與層次，但作為最大在野黨的國民黨，卻屢次用這樣的方式濫開記者會，令人遺憾也令人失望，為此本黨必須予以譴責，也呼籲洪秀柱主席應嚴加約束。

在美豬議題上，阮昭雄也重申，民進黨立場一致，相信政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，來考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜。對於食品的管理，政府也將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，作為保障國人食安的依據。

至於在雙邊經貿談判上，阮昭雄表示，民進黨樂見台美間相關的貿易溝通與合作的持續進行，也相信政府也會站在如何促進國家整體經濟發展以及擴大台美間互利雙贏的合作上進行努力。

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  • 民進黨發言人阮昭雄。（資料照，記者陳志曲攝）

    民進黨發言人阮昭雄。（資料照，記者陳志曲攝）

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