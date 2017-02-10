國民黨魁之爭 李彥秀：家務事勿成民進黨笑話

2017-02-10 13:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨黨主席大位之戰越演越烈，各方人馬放話、動作不斷，火藥味濃厚。國民黨立委李彥秀受訪表示，對她與基層黨員來說，最不想看到的，就是黨內家務事搬到檯面上，變成民進黨笑話的對象，盼黨內家務事回歸黨內好好討論。

對於國民黨主席選情變化，李彥秀表示目前變數仍多，對她與基層黨員來說，最不想看到的，就是家務事搬到檯面上，變成民進黨笑話的對象，希望黨內討論的家務事，回到黨內好好討論，而黨的路線、論述及如何團結國民黨中興再起，對基層黨員最重要。

李彥秀表示，盼黨員在第一輪投票時，誰有能力就投給誰，投給自己想要的對象，是否能過半端視有多少參選人，因時程仍早，仍有可能會有人選加入，變數仍多，盼這段時間大家靜下心好好討論，聽聽每位參選人對黨路線的論述、如何帶領黨團結中興再起。

媒體問前立委潘維剛擬投入黨主席選戰一事，李彥秀表示目前尚未接到潘的電話，她也是從媒體得知此消息，並指出潘為黨內第二名女性黨主席參選人，黨內辯論越多，對黨是好事，國民黨要開大門、走大路，此階段已輸到最谷底，已無不能拿出來討論的事情。

至於外傳潘維剛參選，是為拉下尋求連任的洪秀柱之說法，李彥秀表示洪、潘兩位都是黨內重要民意代表，以兩位的圓融及政治成熟度，毋須過多陰謀論，此也非黨員所欲見，在正式登記參選前，黨員想看到什麼，洪、潘心裡應該都很清楚，此也將會是君子之爭。