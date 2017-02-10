川習電稱尊重「一中」？ 綠委：不影響台美關係

川普與習近平通電，雙方談及包括「一中政策」等多項議題。（路透）

2017-02-10 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕白宮證實國總統川普與中國領導人習近平通電話，在對談中強調會尊重「一中政策」，民進黨立委羅致政認為，川普只是遵循歷任總統的一中政策，不會影響未來的台美關係。

根據《聯合新聞網》報導，今日傳出川習通電，提到會尊重一中政策，引起關注，民進黨立委羅致政表示，川普只是延續了美國台海傳統政策，他認為美國的「一中政策」跟中國的「一中原則」是不一樣的，川普只是對重述美國的既有立場，羅致政強調這通電話不會影響未來的台美關係。

白宮聲稱這是一次友善的對話，美中兩國領導人在電話中談及許多重要議題，川普也應習近平的要求，表示會尊重「一個中國」政策。