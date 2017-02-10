國民黨以美豬諷美珠 民進黨批：不成熟、幼稚

2017-02-10 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今召開「拒絕美豬，支持美珠；美豬美珠，大家關注」記者會。民進黨發言人阮昭雄批評，「用他人姓名做文章，加以惡意連結且負面扭曲，甚至造謠生非」，國民黨的行為不成熟且幼稚。

阮昭雄表示，討論公共政策有諸多方式、層次，但這場記者會卻通篇口水與批評，這對國家社會毫無助益，僅是刷存感，「突顯國民黨的無知、無聊！」他無奈地說，「什麼樣格局的政黨，做什麼樣的事」，怒批國民黨身為最大在野黨，「卻屢次用這樣的方式濫開記者會」，讓人遺憾與失望，呼籲洪秀柱應嚴加約束。

針對美豬議題，阮昭雄重申，相信政府是基於確保食安、農民權益的前提，考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜；政府也將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，保障國人食安；在雙邊經貿談判方面，也樂見台美雙方持續進行貿易溝通、合作，政府也會努力促進國家整體經濟發展、擴大台美間互利雙贏的合作。