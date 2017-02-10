Ucar下月上路？柯：時間到就會說
2017-02-10 12:00
台北市下月是否將啟動「U Car」電動汽車共享出租系統。市長柯文哲今受訪時說「反正時間到就會說。」（記者劉信德攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市副市長林欽榮昨出席國際智慧城市論壇，表示台北市下月將啟動「U Car」電動汽車共享出租系統。對此，市長柯文哲今受訪時打槍表示，還要花一點時間研究，「反正時間到就會說。」
柯笑稱「我已經學乖了」，包括智慧停車場、共享停車場、U car還有電動車，很多東西都要整合想好再一起推出。
媒體進一步問，但副市長林欽榮前天出席活動時表示台北市下月將啟動「U Car」電動汽車共享出租系統，還當場透露希望邀請基隆、桃園甚至新竹打造「U car 生活圈」，柯文哲回應，很多東西都還在準備，反正時間到就會說。
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