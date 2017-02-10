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傳燈會攤商二房東租金翻倍 柯P：那我自己來就好啦...

台北市長柯文哲今上午出席燈會新花車亮相活動，並好奇的摸了雲林花燈「吉祥平安虎」一把。（記者劉信德攝）

2017-02-10  12:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017台北燈節上週六起在台北西區盛大登場，卻傳出疑似有攤商當「二房東」轉租攤位，租金翻倍超收近一倍。台北市長柯文哲今出席「2017台北燈節-西城嘉年華大遊行花車公布記者會」時強調，會再「加強管理」。

柯文哲表示，市府租攤商一天5000元，大家轉租變成1萬塊或多少，「會再去check一遍」，並戲稱「如果他要租一萬塊那我自己來就好啦！為什麼要讓他賺一手。」

柯強調，這就是管理上要加強，但他也坦言，「道高一尺、魔高一丈」，明明就租他5000元，他就是要轉租，也許是因為人潮多，人家也願意用更高的價錢承租，不過「我們一定會再去管理」。

今年台北燈節總籌辦標案由公關公司集智館得標，但燈節活動眾多，攤位招商事宜由集智館再委任玖頤公關公司負責。台北燈節官網公告攤位租金收費標準為1日5000元，保證金1萬元，電費另外計算。卻傳出有攤商繳給「二房東」每日近9000元，超收近一倍。

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