Uber今起暫停叫車 唐鳳：支持合法前提下繼續營運
2017-02-10 11:23
〔記者鄭鴻達／台北報導〕Uber近期遭交通部重罰，並宣布自今日起暫停叫車業務，行政院數位政務委員唐鳳今受訪指出，他支持Uber在採用有職業駕照的司機，以及符合交通部多元計程車方案法規的情況下，繼續留在台灣營業，這也是交通部一貫的立場。
唐鳳今日在立法院接受採訪，媒體問及Uber今起暫停叫車服務議題，唐鳳起先回應表示他非交通部的督導鄭偉，無法回答政府要如何處理Uber的問題。媒體追問，唐鳳才表示交通部已開放多元計程車方案，在納保、納稅、納管的前提下，也已經有不少司機申請。
媒體問道Uber是否會因此退出台灣，唐鳳表示Uber目前停止的是一直被罰款的經營方式，Uber自己也說「期待在不久未來，用合法方式繼續」，而他支持司機Uber採用有職業駕照的司機，並在符合多元計程車方案法規的前提下留下來，這也是交通部一貫的立場。
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