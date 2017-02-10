市場攤位租金漲價 柯P：會擬定緩漲機制

台北市長柯文哲（中）今早出席2017台北燈節-西城嘉年華大遊行花車公布記者會。左二為雲林縣長李進勇，右二為兆豐金控董事長張兆順。（記者沈佩瑤攝）

2017-02-10 11:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市市場處擬定公有零售市場攤位租金漲價策略，昨早向市長柯文哲簡報後拍板定案。柯文哲今受訪時說，會擬定緩漲機制，並藉機抱怨指自己一上任就發現水費22年沒有漲，捷運20年沒有漲，公車18年沒有漲，市場是16年沒有漲，「很多小問題不解決就會累積成大問題」。

柯文哲受訪時先是嘆了一口氣，旋即表示查過資料，市場的租金已經15年沒有漲，「以前的市長用專簽的方式，把租金凍漲」，到今年已經第16年沒有漲價。柯文哲說，「雖然是以前留下來的問題，但不會一次解決，會想辦法緩漲」。

媒體問會不會擔心攤商藉機漲價？柯文哲直言，自己一直說把小問題解決了就沒有大問題，以前不解決累積到現在就變成大問題，並抱怨，「我上任的時候就發現水費22年沒有漲，捷運20年沒有漲，公車18年沒有漲，市場是16年沒有漲」，但不會一次漲足，一定會建立一個緩漲的機制，「每年最多只能漲幾percent這樣處理」，柯強調「會面對問題，」但要花比較多時間慢慢把問題解決掉。