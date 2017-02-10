| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
 首頁 > 政治

市場攤位租金漲價 柯P：會擬定緩漲機制

台北市長柯文哲（中）今早出席2017台北燈節-西城嘉年華大遊行花車公布記者會。左二為雲林縣長李進勇，右二為兆豐金控董事長張兆順。（記者沈佩瑤攝）

2017-02-10  11:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市市場處擬定公有零售市場攤位租金漲價策略，昨早向市長柯文哲簡報後拍板定案。柯文哲今受訪時說，會擬定緩漲機制，並藉機抱怨指自己一上任就發現水費22年沒有漲，捷運20年沒有漲，公車18年沒有漲，市場是16年沒有漲，「很多小問題不解決就會累積成大問題」。

柯文哲受訪時先是嘆了一口氣，旋即表示查過資料，市場的租金已經15年沒有漲，「以前的市長用專簽的方式，把租金凍漲」，到今年已經第16年沒有漲價。柯文哲說，「雖然是以前留下來的問題，但不會一次解決，會想辦法緩漲」。

媒體問會不會擔心攤商藉機漲價？柯文哲直言，自己一直說把小問題解決了就沒有大問題，以前不解決累積到現在就變成大問題，並抱怨，「我上任的時候就發現水費22年沒有漲，捷運20年沒有漲，公車18年沒有漲，市場是16年沒有漲」，但不會一次漲足，一定會建立一個緩漲的機制，「每年最多只能漲幾percent這樣處理」，柯強調「會面對問題，」但要花比較多時間慢慢把問題解決掉。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：市場攤位租金漲價 柯P：會擬定緩漲機制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.