潘維剛擬選國民黨主席 朱立倫：祝福

2017-02-10 11:21

〔記者何玉華／新北報導〕前立委潘維剛傳出將在週日宣布參選國民黨黨主席，成為第6名參選人，前國民黨主席朱立倫表示「祝福」，希望以正面的選舉，讓民眾覺得國民黨有希望。

朱立倫今天早上出席農業局「返轉農學堂」活動，現場的青年農民爭相要求合照，朱立倫來者不拒，氣氛熱絡，相當受到歡迎。

會後受訪時，媒體追問潘維剛可能成為國民黨黨主席第6名參選人，朱立倫表示「祝福」，大家都是好朋友，對任何有意願參選的人都支後，也希望以正面的方式來選舉，讓民眾覺得國民黨有希望、有未來、願意改革、願意深耕基層、願意傾聽民意、這樣就是好事，他給予祝福。