林美珠爆料：接政次、任部長 都沒問過小英

新任勞動部長林美珠接受廣播電台主持人周玉蔻專訪。（記者劉信德攝）

2017-02-10 11:01

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部長林美珠是總統蔡英文的親表姊，外界總質疑是靠這層關係升官；但她透露，當年行政院前院長蘇貞昌力邀出任內政部政次、這次現任院長林全找她接勞動部長，小英都是事後才知情。

林美珠今天早上接受廣播節目專訪時透露，生父是營建包工，早年家中經濟並不富裕，生父在她出生前就承諾，因為已經有2子2女，如果這胎是女的就讓好友領養；林美珠的養父是廣東汕頭人，軍旅退伍後到工地打工和生父成為好友，但終身未婚，1987年過世；她說，養父對她寵愛有加，但是童年時不懂事，小學老師要她填寫父母姓名，寫生父母，姓不對，寫了養父名字，卻沒有媽媽，當年她好幾次跟養父要一個媽媽，直到後來念法律才懂什麼是收養。

也因為這樣，她姓林，生父姓李，小英的媽媽是生父的親妹妹，但是也被人收養，所以姓張。

林美珠一直在台北生長，中山女中畢業後考上政治大學法律系、法研所，大一時認識學長、相識、相戀、成婚，先生吳明鴻是現任台北高等行政法院院長，也是她的初戀。

她在研究所一年級時考上高考，1978年就到行政院法規會任職，表妹蔡英文大學畢業出國留學，後來兩人在公務生涯也有了交集；林美珠回憶，她在內政部著作權委員會參與WTO世貿組織談判，蔡英文擔任總顧問，在工作時各司其職，散會後，小英還是像小時候一樣用台語叫她「阿姐」，還在瑞士請她吃了頓晚飯。

林美珠說，行政院長蘇貞昌找她從中選會秘書長轉任內政部政次，她主動提醒蘇貞昌自己和副院長蔡英文的親戚關係，擔心將來會造成長官的困擾，蘇貞昌強調看中的是她的能力，不是什麼關係，也要她不用先問過蔡英文，因為一問可能答案就變了。

她說，這次接任勞動部長也沒問過小英，行政院春節團拜後林全就找她去辦公室談，強調是團隊內調整，同樣沒給太多時間考慮，連先生都沒問。直到確認後進總統府見到小英，蔡英文叫了聲「阿姐」，然後一臉驚訝地說「我想不到你會答應」，林美珠回說「我以為妳們講好了」，蔡英文就遞給她一大疊跟「一例一休」有關的資料，還說「這些我都看過，很好看」，要她回去研究。

林美珠也證實，2008年馬英九當選總統後，廖了以接任內政部長，曾邀請她續任政次，但她堅持政黨輪替，身為民進黨的政務官，不適合留任，也自認「沒有聰明到可以為不同政黨的政策辯護」，雖然對方一再力邀，甚至還有立委勸說，她仍堅持退休。

針對近日台鐵產業工會發起春節期間「合法休假」和「一例一休」後續爭議，林美珠說，法律制定後難免各界會發現適用問題，她承諾相關的配套會盡快完成，但多數人可能不是那麼清楚新的法令規定，「宣導」和「輔導」可以同時並行，且要設法加強宣導，她覺得，「一例一休」套用在很多行業上，未必像業者自認為的那麼困難。至於台鐵員工，並非單純的勞工，也具備公務員身分，一到職就簽了契約，每個人的勞動條件、當天是否請假、請假事由都各不同，這部分會尊重主管機關交通部。