| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
 首頁 > 政治

公教軍警發聲明「倒柱」 廖國棟：要人退出很難啦！

2017-02-10  11:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國公教軍警暨退休人員聯合總會日前發出聲明，呼籲國民黨主席洪秀柱放棄連任，讓下屆黨主席以協調方式產生，由於總會長由國民黨副主席胡志強擔任，外界研判「倒柱」態勢明顯。對此，立法院國民黨團廖國棟直言，這種呼聲一直都有，但要人退出「很難啦！」

廖國棟說，這樣呼聲一直都有，甚至也有人請黨團幹部出面，看能不能協調只有一個人出來選，軍公教總會的聲明只是其中一部分，但執行上恐怕有困難。

廖國棟認為，要參選人退出選舉，退了以後在黨內能否有工作機會，這些事情都難以處理，「所以很難啦！」

廣告
  • 外界認為「倒柱」態勢明顯，立法院國民黨團廖國棟直言，這種呼聲一直都有，但要人退出「很難啦！」（資料照，記者廖振輝攝）

    外界認為「倒柱」態勢明顯，立法院國民黨團廖國棟直言，這種呼聲一直都有，但要人退出「很難啦！」（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：公教軍警發聲明「倒柱」 廖國棟：要人退出很難啦！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.