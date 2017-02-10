公教軍警發聲明「倒柱」 廖國棟：要人退出很難啦！

2017-02-10 11:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國公教軍警暨退休人員聯合總會日前發出聲明，呼籲國民黨主席洪秀柱放棄連任，讓下屆黨主席以協調方式產生，由於總會長由國民黨副主席胡志強擔任，外界研判「倒柱」態勢明顯。對此，立法院國民黨團廖國棟直言，這種呼聲一直都有，但要人退出「很難啦！」

廖國棟說，這樣呼聲一直都有，甚至也有人請黨團幹部出面，看能不能協調只有一個人出來選，軍公教總會的聲明只是其中一部分，但執行上恐怕有困難。

廖國棟認為，要參選人退出選舉，退了以後在黨內能否有工作機會，這些事情都難以處理，「所以很難啦！」