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周錫瑋土城開畫展 朱立倫：一定去參觀

2017-02-10  10:54

〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋明天（11日）將在土城藝文館舉辦卸任後在新北市的首場個人油畫展，動向格外受到外界關注，新北市長朱立倫表示，一定找時間去參觀。

朱立倫今天出席活動後受訪被問到周錫瑋畫展一事時表示，他跟周錫瑋是好朋友，以前周開畫展也是會去參觀，這次在土城開展，一定給他祝福、恭喜，「找個時間一定會去看」。

不過，地方有拱周錫瑋參選2018新北市長的聲音，媒體追問朱立倫對周錫瑋若有進一步規劃的看法，朱立倫僅表示，「目前還沒有聽說」，接著仍表示，周錫瑋長期來的畫作都受到社會大眾的大家肯定，希望大家多多去欣賞。

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  • 朱立倫表示，一定找時間去看周錫瑋在土城的畫展。（記者何玉華攝）

    朱立倫表示，一定找時間去看周錫瑋在土城的畫展。（記者何玉華攝）

  • 前台北縣長周錫瑋11日將在土城舉辦卸任後在新北市的首場個人畫展。（記者何玉華攝）

    前台北縣長周錫瑋11日將在土城舉辦卸任後在新北市的首場個人畫展。（記者何玉華攝）

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