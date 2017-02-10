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邱惠美胞兄親上火線 透露自家悲慘身世

2017-02-10  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕邱惠美被認為是台北市議員童仲彥的外遇新歡，讓外界紛紛關注她的感情生活和人生經歷。邱惠美的親哥哥邱振銘為了保護妹妹，親上火線接受媒體專訪，表示邱惠美其實是個很單純的人，而且他們的父母早逝，兩人因此很早就培養出獨立的性格。

邱振銘接受《時報周刊》訪問，對於親妹妹涉入童仲彥外遇事件後，遭到外界關注與議論顯得相當不捨。邱振銘說，由於兩人父母雙亡，他為了生計就投入到了殯葬業，並引介妹妹到該行業工作。

邱振銘透露，妹妹進入殯葬業後熱心積極地學習，並且成為獨立自主的女性，幾乎不會讓家人為她擔心。他並澄清外界給邱惠美「殯葬公主」的稱號並不妥當，因為「瑞泰會館」其實是他自己開的，妹妹只是在裡面幫忙，而且幾年前就沒有繼續在會館工作了。

邱振銘指出，妹妹的個性就像個大男生一樣，對人相當直率，他相信妹妹會等待時機反駁那些攻擊性的言論，但自己還是對小妹感到心疼。邱振銘說，他最近打電話給邱惠美都無法聯繫上，雖然擔心但也相信她能走過這次的風波。

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  • 邱惠美被認為是台北市議員童仲彥的外遇新歡，她的親哥哥接受媒體訪問，透露兩人父母雙亡的悲慘身世。（圖擷自童仲彥臉書）

    邱惠美被認為是台北市議員童仲彥的外遇新歡，她的親哥哥接受媒體訪問，透露兩人父母雙亡的悲慘身世。（圖擷自童仲彥臉書）

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