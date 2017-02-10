潘維剛若選黨魁 廖國棟：瓜分洪選票「勢必會有」

2017-02-10 10:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨主席選舉競爭激烈，現傳出前立委潘維剛也將加入選戰，讓黨魁之爭形成「賢瑜剛郝吳柱」六強態勢。對此，立法院國民黨團總召廖國棟今受訪指出，潘與黃復興系統關係深厚，瓜分洪的選票「勢必會有！」

廖國棟指出，潘維剛很年輕就從政，具有議會、國會歷練，與各縣市婦女會連結完整，只是近期較少露面，要參選確實起步比較晚，要有系統輔助，才有可能勝選。

廖國棟分析，潘若真的參選，瓜分黨主席洪秀柱的選票「勢必會有」，但郝龍斌也是黃復興，其他人多少也與黃復興有關，真能瓜分多少比例選票，還有待評估。

廖更呼籲，所有黨員都必須出來投票，票源才能更廣泛，引起社會大眾注意，不然投票比例會很偏重黃復興，「重心都在黃復興，對國民黨是不利發展！」