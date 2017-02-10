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國民黨內喬不定 林信華宣布脫黨參選宜縣長

國民黨籍宜蘭縣前副縣長林信華今天宣布獨立參選，他說，考量同黨籍前縣長呂國華也有參選決心，因此不想造成惡鬥而決定脫黨投入選舉。（記者簡惠茹攝）

2017-02-10  10:50

［記者簡惠茹／宜蘭報導］2018縣長選舉前哨戰，國民黨籍宜蘭縣前副縣長林信華今天宣布獨立參選，他說，考量同黨籍前縣長呂國華也有參選決心，因此不想造成惡鬥而決定脫黨投入選舉。呂國華則說，林信華多慮了，希望他回國民黨參與初選。

林信華今天到宜蘭縣政府前舉行獨立參選記者會，他說，11年前他擔任副縣長，當時提攜他的就是呂國華，也是他的老長官，得知老長官要回鍋參選縣長的決心跟意志後，曾為部屬的他陷入兩難，農曆過年後，決定選擇更辛苦的路，不希望跟老長官為了出線而競爭惡鬥，造成不可挽回的情感裂痕。

「參選2018宜蘭縣長這條路，絕對不會缺席。」林信華強調，脫黨參選是基於人情義理，也是對鄉親的承諾，去年7月開始，他走遍12鄉鎮，也提出各鄉鎮可以發展的方向，知道鄉親非常希望改變，希望他可以解決宜蘭面臨的問題，他出身學界，很清楚要用不同的思維、超越黨派的思維跟政策來治理宜蘭，因此決定獨立參選。

媒體詢問是否擔心國民黨分裂、或對黨內初選沒有信心，林信華說，這些都不是他考慮的重點，他是基於人情義理與對鄉親的承諾，選擇走更艱辛的路，而不是政治考量。

「信華多慮了。」前縣長呂國華對此表示，如果林信華擔心感情打壞是多慮了，絕對不會發生，國民黨過去缺少初選文化，所以很多人害怕初選，但是經過初選過程，才能看出各候選人的基層實力，所有人集中資源給勝出的人，才能壯大實力，跟其他政黨競爭，他也一直鼓勵林信華參選，希望他回到國民黨體制內參加初選，共同為國民黨努力。

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  • 林信華今天宣布脫黨投入下屆宜蘭縣長選舉。（記者簡惠茹攝）

    林信華今天宣布脫黨投入下屆宜蘭縣長選舉。（記者簡惠茹攝）

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