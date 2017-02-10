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段宜康諷邱毅：中華人民共和國駐台灣發言人

2017-02-10  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅頻上中國央視節目《海峽兩岸》，大談兩國之間的政治議題，先前即有網友砲轟「世上有那個反對黨，會在敵方媒體上談怎麼對付自己國家？」如今民進黨立委段宜康也在臉書上開砲，諷邱毅是「中共駐台發言人」。

邱毅被央視找去錄製《海峽兩岸》，他的言論更是不斷引起網友爭議，段宜康也直接在臉書大罵邱毅是「中華人民共和國駐台灣發言人」，網友們也幫忙補槍，紛紛嗆邱毅：「滯台支那人」、「沒市場了只好躲這種地方瘋狂取暖」、「靠胡說八道賺錢的傢伙」、「賣國賊」、「這髒東西被撿去當寶了」。

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  • 邱毅頻上中國的政論節目，遭段宜康諷為中共駐台發言人。（圖擷取自段宜康臉書頁）

    邱毅頻上中國的政論節目，遭段宜康諷為中共駐台發言人。（圖擷取自段宜康臉書頁）

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