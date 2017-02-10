要離婚還是挽回？ 童仲彥這樣說...

童仲彥說，至今都聯絡不上妻子。（資料照）

2017-02-10 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥被妻子李秀環控訴家暴，他目前已去看精神科，周刊報導，他透露，既然婚姻走到這樣的地步，只希望能和妻子好聚好散，也祝她能另覓有緣人。

《周刊王》報導，童仲彥說：「可惜到目前為止我都找不到她，就算要離婚也沒辦法談，只能透過共同朋友傳話。」童仲彥指出，隨著媒體的爆料，被捲入、被傷害的人也越來越多。

童仲彥強調，他會固定到萬芳醫院求診，精神科主治醫生潘建志給了很多醫療專業建議，也會好好的面對外界指責，更願意當家暴研究案例，提供相關單位做研究。