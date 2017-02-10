林美珠任勞動部長 接任內幕曝光...

2017-02-10 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕新任勞動部長林美珠今於專訪中，表示林全邀她接任部長一事，事前毫不知情，事後詢問總統蔡英文，沒想到蔡總統竟回「我沒想到你會答應耶！」讓她好氣又好笑。

林美珠今早接受台北之音《蔻蔻早餐》專訪，表示直至團拜那天，才從行政院長林全口中得知，盼團隊調整後能由她接任勞動部長，連蔡總統都訝異「我沒想到你會答應耶！」讓林美珠有點傻眼「我以為你們講好了！」

林美珠表示，當蔡總統得知她要接勞動部長時，有些期待，也交給她一些書面資料，清楚列出勞動部目前面臨的困境癥結點，蔡總統還告訴她很好看、很快就能看完，讓她好氣又好笑，「因為你是教授，要我唸也早點告訴我啊！」

針對外界質疑她與蔡總統的表姊妹關係，林美珠淡定地說，接下工作時，即應允要好好做，工作以外的事，無須理會即可。至於台鐵產業工會抗爭、一例一休的問題，林美珠表示，台鐵員工有公務員兼具勞工身分，每人勞動條件、請假理由不一，應尊重交通部；已聽到各界對於一例一休的聲音，但應先加強宣導，告知民眾法令規定的真實面，將再盤點宣導計畫。