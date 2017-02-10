國民黨若開除許毓仁 陳芳明：將加速被淘汰

2017-02-10 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委許毓仁參與連署民進黨立委尤美女的同婚法案，遭到黨內中常委痛斥是「斷送國民黨的未來」，建議若他再違背黨意就開除。對此政治大學教授陳芳明表示，假如真的開除了許毓仁，那麼國民黨就會加快被淘汰的速度。

陳芳明今早在臉書指出，在保守的國民黨內，許毓仁的意見帶來了新的思維。他有關同志議題的看法，無疑是國民黨內最前進的聲音。陳芳明批評國民黨不但無法與時俱進，還永遠反對改革，缺乏勇氣去突破原本的格局。

陳芳明說，國民黨向來都是被保守派所把持，無論是反對同婚或是反對年金改革，看來看去都是同一批人。他對國民黨嗆聲，如果要開除許毓仁那就開除看看，屆時國民黨一定會被黨內保守派的行為給堵死。

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