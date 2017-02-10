| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
 首頁 > 政治

國民黨若開除許毓仁 陳芳明：將加速被淘汰

2017-02-10  09:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委許毓仁參與連署民進黨立委尤美女的同婚法案，遭到黨內中常委痛斥是「斷送國民黨的未來」，建議若他再違背黨意就開除。對此政治大學教授陳芳明表示，假如真的開除了許毓仁，那麼國民黨就會加快被淘汰的速度。

陳芳明今早在臉書指出，在保守的國民黨內，許毓仁的意見帶來了新的思維。他有關同志議題的看法，無疑是國民黨內最前進的聲音。陳芳明批評國民黨不但無法與時俱進，還永遠反對改革，缺乏勇氣去突破原本的格局。

陳芳明說，國民黨向來都是被保守派所把持，無論是反對同婚或是反對年金改革，看來看去都是同一批人。他對國民黨嗆聲，如果要開除許毓仁那就開除看看，屆時國民黨一定會被黨內保守派的行為給堵死。

相關連結請見：

廣告
  • 政治大學教授陳芳明表示，假如國民黨真的開除了許毓仁，那麼國民黨就會加快被淘汰的速度。（資料照，記者陳逸寬攝）

    政治大學教授陳芳明表示，假如國民黨真的開除了許毓仁，那麼國民黨就會加快被淘汰的速度。（資料照，記者陳逸寬攝）

  • 陳芳明批評國民黨不但無法與時俱進，還永遠反對改革，缺乏勇氣去突破原本的格局。（圖擷自陳芳明臉書）

    陳芳明批評國民黨不但無法與時俱進，還永遠反對改革，缺乏勇氣去突破原本的格局。（圖擷自陳芳明臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 許毓仁 陳芳明
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：國民黨若開除許毓仁 陳芳明：將加速被淘汰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.