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逛書展想買貓咪書籍 朱立倫自爆喜歡白爛貓

2017-02-10  09:05

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫昨日到台北國際書展，為《書說新北》系列書籍站台，不過他自爆自己想買的其實是有關貓咪的書，因為他很喜歡通訊軟體Line裡面白爛貓的貼圖。

據《壹新聞》報導，朱立倫對於《黃阿瑪的後宮生活》似乎念念不忘，一直想著要買那本書，此書的主角是名字叫「黃阿瑪」的貓咪，記錄了牠的日常生活。朱立倫也說，他相當喜歡白爛貓的圖案，覺得貓咪非常可愛，所以想買這本書來看看。

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  • 新北市長朱立倫說喜歡白爛貓的貼圖，到台北國際書展時，想要買有關貓咪的書籍。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市長朱立倫說喜歡白爛貓的貼圖，到台北國際書展時，想要買有關貓咪的書籍。（資料照，記者賴筱桐攝）

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