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國民黨員各地「異常爆量」 傳民代3天交5100人

國民黨中央黨部。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-10  07:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席、黨代表選舉競爭激烈，爆出「人頭黨員」情事，國民黨副主席郝龍斌日前在臉書表示，今年開始到1月20日，申請入黨的黨員竟高達7萬人。媒體報導，國民黨黨中央調查後發現，全國各地都爆出有大量入黨的異常狀況。

《上報》報導，人頭黨員情況嚴重，國民黨黨中央通令各縣市黨部防範人頭黨員「3招」，一是打電話或親訪。二是要求地方黨部檢視入黨申請書的通訊欄地址是否都相同。三是檢查黨費是否代繳，黨證是否寄給同一人。

報導指出，國民黨調查後發現，屏東縣地方重量級民代，在繳費期限截止前3天繳交了5100份入黨申請書。中部地區某縣市有人繳交的入黨申請書多達2、3000多份。新竹縣、新北市也有類似狀況，甚至有人「被入黨」，懷疑是個資外流被抄寫進入黨名冊。

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