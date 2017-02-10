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周刊爆「邱主任」2018可能參選 大戰美女議員...

2017-02-10  06:54

〔即時新聞／綜合報導〕因一句「不喜歡邱主任就不是男人」，讓台北市議員童仲彥前服務處主任、也是誹聞對象的邱惠美一夕爆紅，她身材火辣、愛唱歌又敢喝的作風，被許多人拿來與同是話題人物的新北市議員李婉鈺相提並論。周刊報導，童仲彥為邱惠美在新北市板橋區設立的服務據點，跟李婉鈺服務處距離不遠，地方盛傳，邱主任可能投入2018選舉，大戰李婉鈺。

《時報周刊》報導，邱惠美、李婉鈺兩人都有搶眼的外貌身材，李婉鈺比邱大4歲，同為6年級的美魔女，且有不少共同點，包括她們都很會唱歌，常在聚會時高歌一曲炒熱氣氛，也都具有酒膽、酒量。兩人也都感情不順，邱惠美曾有一次婚姻，李婉鈺則在揮別情傷後，現在是新北市議會的黃金單身女郎。

報導提到，目前無黨籍的李婉鈺透露，不打算向民進黨提出復黨申請或加入政黨，她認為在地方選舉，還是要個人深耕基層。對於地方傳聞，若「邱主任」投入2018市議員選舉，李婉鈺笑著回應，歡迎每一位有心為新北市努力打拚的人，一起挑戰選舉。

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  • 童仲彥曾說，「是男人看到邱主任不喜歡她，就不是男人」。（取自童仲彥臉書）

    童仲彥曾說，「是男人看到邱主任不喜歡她，就不是男人」。（取自童仲彥臉書）

  • 新北市議員李婉鈺。（資料照，記者何玉華攝）

    新北市議員李婉鈺。（資料照，記者何玉華攝）

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