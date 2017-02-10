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新會期首發國會人權外交 取經南非轉型正義經驗

2017-02-10  07:19

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立委尤美女、谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka、及吳焜裕3人自2月2日起，赴南非取經轉型正義經驗，為本會期首發國會人權外交。由於今年1月南非茨瓦內市長姆西曼加（Solly Msimanga）不顧南非外交部反對訪台，中國駐南非使館發言人余勇強硬表態，對南非施壓，甚至有中國僑民到該黨黨部抗議，引起軒然大波，3人此行格外引人關注。

南非自1990年代始廢除種族隔離政策，便展開數十年的轉型正義工程，開展出獨特的「用特赦換真相，用真相換和解」路徑，為和解典範的開拓者。尤美女、谷辣斯強調，此行為人權之旅，考察南非作為，盼對台灣推動轉型正義及原住民歷史正義有助益。

3人此行拜會南非執政黨非洲民族議會（ANC）、南非反對黨民主聯盟（DA）國會議員James Vos，及由非洲最大原住民族祖魯族組成的政黨南非反對黨印塔卡自由黨（IFP）黨魁Mangosuthu Buthelezi見面。

由於此行為人權之旅，3人特別參訪南非憲法法庭、種族隔離博物館、以及人權鬥士前南非總統曼德拉入監服刑的羅賓島監獄；除與當年的政治犯、人權大法官Albie Sachs見面，更與南非廢除種族隔離政策之後成立的真相和解委員會委員Hlengiwe Mkhize面談。

尤美女認為，考察南非真相和解委員會作法及籌備經驗，對未來台灣推動轉型正義推展有很多啟發。谷辣斯表示，在深度訪談的過程中，對南非真相和解委員會的組成、運作、人力、預算、成效以及優缺點有了更全面的了解。

由於日前茨瓦尼市長訪台，中國為此向南非施壓，台非關係一度緊張，此行程簽證也至出發前3天南非才正式核發。谷辣斯坦言，外館人員坦承，「比一般他們給簽證的時間長」，合理判斷南非有特殊考量，但最後還是核發簽證，「顯見台非關係還是有默契，就維持在經貿的關係」。

尤美女則說，拜會的各黨籍國會議員皆認為是中方單方面不滿，無所不用其極施壓，才迫使南非外交部必須進行反應才成政治議題。

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  • 立委尤美女等人赴南非取經轉型正義經驗。（資料照，記者林正堃攝）

    立委尤美女等人赴南非取經轉型正義經驗。（資料照，記者林正堃攝）

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