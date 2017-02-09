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軍公教聯合總會呼籲協調代替選舉 吳敦義：不容易吧！

2017-02-09  21:58

〔記者林良昇／台北報導〕中華民國全國公教軍警暨退休人員聯合總會發出聲明呼籲，希望國民黨主席洪秀柱放棄連任，下屆黨主席以協調方式產生，對於是否可能協調？有意參選黨主席的前副總統吳敦義今晚說：「不容易吧！」強調他沒有特別意見。

對於傳出還有「女黑馬」將出馬投入黨主席選舉，而這名女黑馬是前國民黨立委潘維剛，對此，吳敦義表示，他沒有特別意見，國民黨是開放、民主的政黨，有選舉黨主席的規定，只要符合規定，人人都有權利，有機會可以競選。

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  • 對於公教軍警暨退休人員聯合總會呼籲以協調方式推舉國民黨黨主席人選，吳敦義表示「不容易吧！」（記者王藝菘攝）

    對於公教軍警暨退休人員聯合總會呼籲以協調方式推舉國民黨黨主席人選，吳敦義表示「不容易吧！」（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 洪秀柱 潘維剛
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