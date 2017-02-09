軍公教聯合總會呼籲協調代替選舉 吳敦義：不容易吧！

2017-02-09 21:58

〔記者林良昇／台北報導〕中華民國全國公教軍警暨退休人員聯合總會發出聲明呼籲，希望國民黨主席洪秀柱放棄連任，下屆黨主席以協調方式產生，對於是否可能協調？有意參選黨主席的前副總統吳敦義今晚說：「不容易吧！」強調他沒有特別意見。

對於傳出還有「女黑馬」將出馬投入黨主席選舉，而這名女黑馬是前國民黨立委潘維剛，對此，吳敦義表示，他沒有特別意見，國民黨是開放、民主的政黨，有選舉黨主席的規定，只要符合規定，人人都有權利，有機會可以競選。