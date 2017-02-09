為郝龍斌豁出去了！郝柏村直播節目加碼唱戲

2017-02-09 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人、副主席郝龍斌與其父親、前行政院長郝柏村今上網路直播節目，郝柏村雖高齡98歲但依然中氣十足，還在現場秀一段「空城計」！

郝柏村與郝龍斌今攜手上YAHOO網路直播節目「巧芯聊風向」，郝柏村仍不忘帶著與蔣經國的合照，訴說當時陪著蔣經國上山下海、參觀航空母艦的往事。接著談到興趣時，郝柏村表示，自己會打麻將，讓頭腦保持清楚，從行政院退休後也學過唱戲，更是現場加碼獻唱一段「空城計」（10:28），郝龍斌還開玩笑表示「你們有看過這麼胖的孔明嗎？」父子互動良好，也看得出郝柏村為了郝龍斌的選情，「整個撩落去」！

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