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前參謀總長陳燊齡辭世 蔡英文表不捨

2017-02-09  20:36

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統府戰略顧問、國防部前參謀總長陳燊齡今日傍晚逝世，享壽93歲，對此，總統府稍早表示，總統蔡英文得知後，至表惋惜與不捨，除請國防部長馮世寬向陳的家人致上哀悼之意，並指示國防部全力協助家屬辦理後續相關治喪事宜。

總統府表示，陳燊齡少懷壯志，年輕時便投身軍旅，除了經歷重要戡亂戰役，更是我國空軍首批赴美接受噴射戰機換裝訓練的優秀空軍軍官，並參加台海戰役，成功捍衛國家領空安全，戰績彪炳，軍旅生涯期間歷任空軍作戰司令部司令、空軍總司令、參謀總長等要職，畢生以獻身國防安全捍衛國家為最高職志。

總統府表示，陳燊齡一生的貢獻與報國節操，足堪我國軍人最高典範，蔡總統深表感佩與推崇，對於他的離世，總統深感不捨與惋惜，並指示國防部與總統府全力協助陳上將遺族辦理後續治喪事宜。

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  • 前參謀總長陳燊齡（國防部提供）

    前參謀總長陳燊齡（國防部提供）

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