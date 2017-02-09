國民黨主席之爭戰況激烈 洪秀柱走訪鳳山眷村固樁

國民黨主席洪秀柱今走訪鳳山眷村，民眾高喊「加油」、「凍蒜」，場面熱鬧滾滾。（記者陳文嬋攝）

2017-02-09 18:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨主席之爭戰況激烈，現任主席洪秀柱今南下高雄走訪鳳山眷村固樁，她強調國民黨失去政權，已無分裂的本錢，但政黨應是理念的結合，而不是烏合之眾，呼籲大家君子之爭，「存好心、說好話、做好事」，黨主席誰出線，交由黨員決定，避免撕裂黨內感情。

國民黨主席洪秀柱今天下午在前立委林國正、林壽山等人陪同下，南下高雄走訪鳳山、中山新城，向上百眷戶新春團拜，受到眷戶熱烈歡迎，成立鳳山「鐵柱軍」，現場高喊「加油」、「凍蒜」，場面熱鬧滾滾。

洪秀柱表示，國民黨從中央輸到國會，再輸到地方，完全喪失政權大家應該記取教訓，國民黨不能再分裂，但每到選舉就是吃飯、送禮，這種陋習文化不改變，年輕人沒有出頭機會，她效法孫中山先生革命精神，宣導理念喚起民眾，號召更多人加入國民黨，才能讓國民黨更好。

對於近來黑道入黨爭議，她指出，只要認同國民黨的人都歡迎，強盜是一票、君子也是一票，但對於素行不良有重大惡行的人，擔心影響黨的形象，不是太歡迎入黨，但她最怕是人頭黨員，如上千人一起入黨，卻是由一人操控，或選舉出現作弊行為，這些都不是正常的現象，她要去除惡劣文化，要求選舉過程公平、公正、公開。