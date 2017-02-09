快訊震撼新莊 賣翻了！
國民黨主席之爭戰況激烈 洪秀柱走訪鳳山眷村固樁
2017-02-09 18:36
國民黨主席洪秀柱今走訪鳳山眷村，民眾高喊「加油」、「凍蒜」，場面熱鬧滾滾。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨主席之爭戰況激烈，現任主席洪秀柱今南下高雄走訪鳳山眷村固樁，她強調國民黨失去政權，已無分裂的本錢，但政黨應是理念的結合，而不是烏合之眾，呼籲大家君子之爭，「存好心、說好話、做好事」，黨主席誰出線，交由黨員決定，避免撕裂黨內感情。
國民黨主席洪秀柱今天下午在前立委林國正、林壽山等人陪同下，南下高雄走訪鳳山、中山新城，向上百眷戶新春團拜，受到眷戶熱烈歡迎，成立鳳山「鐵柱軍」，現場高喊「加油」、「凍蒜」，場面熱鬧滾滾。
洪秀柱表示，國民黨從中央輸到國會，再輸到地方，完全喪失政權大家應該記取教訓，國民黨不能再分裂，但每到選舉就是吃飯、送禮，這種陋習文化不改變，年輕人沒有出頭機會，她效法孫中山先生革命精神，宣導理念喚起民眾，號召更多人加入國民黨，才能讓國民黨更好。
對於近來黑道入黨爭議，她指出，只要認同國民黨的人都歡迎，強盜是一票、君子也是一票，但對於素行不良有重大惡行的人，擔心影響黨的形象，不是太歡迎入黨，但她最怕是人頭黨員，如上千人一起入黨，卻是由一人操控，或選舉出現作弊行為，這些都不是正常的現象，她要去除惡劣文化，要求選舉過程公平、公正、公開。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 自由廣場》國健署不要規避責任
- 吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣
- 國道客運延至下月漲 買統聯新票價可退差額
- NBA》前尼克球星鬧場 遭驅逐並被逮捕（影音）
- 終於可大口呼吸！ 台南空品今年首見「良好綠」
- 滲水鏽蝕達報廢 蘆洲國小信義樓將拆
- 行竊後被拍到 竊賊落網竟稱：我是大眾臉
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
- 王光祿緊牽老母北上開庭 母不知兒可能被關
- 天乾物燥 竹縣今年火警已爆增近200件
- 薪扣額上限12.8萬 違憲 財部︰上班族恐用不到
- 遭李聖經出賣！ 南柱赫「迷弟臉」看NBA被轉播
- 釋憲聲請人 錢建榮︰欣慰打破天花板
- 台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸
- 這科學園區好有愛 1個月募150萬元善款助弱
- 水里元宵燈會 火車站區亮起來
- 小檔案：松材線蟲
- 終結連2貶 新台幣收31.046元
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 羽絨被可以扔了！寒流來襲貓大人蓋「小雞棉被」 舒服到翻白眼
- 網球》雙詹遠征中東 感謝鼎泰豐協助網球外交
- 法國核電廠爆炸 救援團隊趕抵現場 疑有人受傷
- 薪資扣除採雙軌制 最遲2020申報適用
- 郭富城網紅女友暗示有孕？鄉民歪樓
- 張忠謀上班 今年股利估7元以上
- 強烈寒流來襲 北市3長者無呼吸心跳
- 伊朗與西亞世界》納賽爾與西亞世界
- 中職》開幕戰確定在新莊 金控大戰點燃戰火
- 老翁健行爬柴山走小徑 疑喝水撞破頭幸獲救
- 受災女突掀衣幫豬哺乳 記者採訪大傻眼
- 公所派對決農會派 花壇煙硝濃
- 全家超商砸30億拓店 2020年拼千億營收
- 網路看屋 北市小宅夯 新北大坪數吃香
- 台中工業區打通市政路 擬縮小規模
- 男友春風知道嗎？ 國光女神爆乳纖腰大放送
- 全「猿」迎機捷 今試乘收割
- 情人節將至 六福村動物也放閃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨主席之爭戰況激烈 洪秀柱走訪鳳山眷村固樁
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分