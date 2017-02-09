又傳李登輝死訊？ 醫師：感冒住院已返家

2017-02-09 18:48

〔記者林惠琴／台北報導〕網路驚爆前總統李登輝已經因病辭世，引發各界討論，台北榮總健康管理中心主任陳雲亮表示，李登輝過年前感冒一直沒有好轉，因此上週五住院治療，現情況轉佳後，在今天早上出院返家休息，健康已無大礙。

李登輝辦公室主任王燕軍直言，不要每2個月就問1次，坦言李登輝有住院，但目前很健康，正在家休息中；主治醫師陳雲亮也說，雖然李登輝有住院，但主要是感冒引發的不適症狀，經上週五住院治療，整體狀況已好轉、穩定，因此今天早上出院返家休息。

高齡90幾歲的李登輝，有高血壓、心臟病、糖尿病、腦中風病史，加上心臟裝有支架，且年紀較大，是心肌梗塞的高危險群，前年更曾因為左側大腦外緣小血管栓塞，導致右手掌麻痺，在台北榮總住院觀察11天。