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中國要紀念228 網友大酸「有種先紀念六四」

2017-02-09  18:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦公開表示將舉辦228事件70週年紀念活動，總統府發言人黃重諺表示，紀念228，最重要的精神就是記取教訓，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石，有這樣的體認和實踐，政府就不會對人民暴力相向，不同的主張和意見，都會因為被充分包容廣泛討論而終究凝聚成進步的力量，不會成為入人於罪的藉口。任何一個社會，願意站在這個基礎上討論、深省，並且因此惕勵改革，都是好事。

中國國台辦發言人安峰山昨（8日）在例行記者會上表示，中國相關部門今年會舉辦「228事件」70週年系列紀念活動。而這是繼2012年中國舉辦228事件65週年學術研討會之後，所辦的紀念活動，引發熱議。

台灣網友大酸中國，「有種自己先紀念六四天安門事件」、「我們也來辦個文革紀念日好了」、一個以打壓人權為基礎的集權國家，搶著紀念別人的抗暴歷史，實在是讓人哭笑不得。也有人說，中國要紀念228事件，可能單純想吹捧台灣共產黨創始黨員謝雪紅，不過真正的原因，大概不脫對台灣歷史話語權的掌控。

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  • 中國國台辦公開表示將舉辦228事件70週年紀念活動，總統府發言人黃重諺表示，紀念228，最重要的精神就是記取教訓，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石。（資料照）

    中國國台辦公開表示將舉辦228事件70週年紀念活動，總統府發言人黃重諺表示，紀念228，最重要的精神就是記取教訓，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石。（資料照）

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