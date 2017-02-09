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小英傾全國之力推觀光 黃煥彰希望她從這件事開始…

龍崎工廠周邊有特殊的月世界景觀，環保人士認為觀光發展的條件極佳。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-09  18:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕總統蔡英文出席觀光節慶祝大會時宣示「傾全國之力推動觀光」，知名的環保學者黃煥彰則在臉書呼應，「請蔡總統由守護與保留龍崎世界級的特殊自然地景來發展觀光開始」，透過網路喊話，希望解決當地牛埔里設置事業廢棄物掩埋場的爭議。

位於龍崎區牛埔里的退輔會龍崎工廠，原本生產工礦炸藥，隨著時代演進，早已關閉，計畫轉型事業廢棄物綜合處理中心，引發污染疑慮，地方抗爭不斷，開發案懸而未決。

環保人士也發現附近有斷層帶，且位居二仁溪上游，真的不宜開發掩埋場，尤其當地的月世界景觀，更是難得的自然資源，適合發展無污染的觀光事業，大聲疾呼守護美麗家園。

環保人士認為，龍崎牛埔的掩埋場爭議，備受關注，總統可以從發展當地的觀光開始做起，這具有政策的指標性作用，比任何宣示都更有力，讓人知道政府推動觀光是「玩真的」。

中華醫事科大護理系副教授黃煥彰為台南社大環境小組召集人，揭發不少環保弊端，也因長期帶領學生投身環保教育，去年還獲選SUPER教師。

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