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發炎指數偏高 李登輝年後檢查今出院

2017-02-09  18:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝又傳住院，李登輝辦公室主任王燕軍今天受訪表示，李前總統過年前感冒，初六（2月6日）身體不適，前往台北榮總檢查。檢查情況都沒問題，只是有一點發燒，發炎指數偏高但仍在標準值內，所以醫生要求留院觀察，指數回穩後，今天已經返回翠山莊住處。

高齡九十四歲的李登輝上月初還曾前往花蓮2天1夜，親自探訪他養的台灣肉牛「源興牛」，當時他的身體狀況並無大礙。王燕軍說，李前總統過年前感冒，年初六時覺得體力虛弱、沒胃口，就送醫院檢查。

檢查結果有輕微的發燒症狀，發炎指數也偏高，不過仍在標準值內，可能是腎功能問題，因此醫生要求留院觀察。住院期間痛風發作，不過並不嚴重，打很多點滴補充水分。

王燕軍表示，第三天至第五天複驗結果都沒問題後，食慾也恢復，本來準備出院，不過因為最近天氣變化大，所以才多留了一兩天，直到今天才出院。

由於今起有超級寒流，王燕軍也說，李登輝近日並無公開行程，會以休養身體為首要任務，而李返家後，下午開始午睡，並無不適狀況。

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  • （資料照，記者廖振輝攝）

    （資料照，記者廖振輝攝）

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