身障就業基金未專款專用 竟用於買茶葉、咖啡豆

「身心障礙者就業基金」、「建築物無障礙設備與設施改善基金」運作20年，監察院進行總體檢，發現有地方政府出現購買茶葉、咖啡豆等雜支的未專款專用情況。（資料照，記者劉信德攝）

2017-02-09 18:08

〔記者林良昇／台北報導〕「身心障礙者就業基金」、「建築物無障礙設備與設施改善基金」運作20年，監察院進行總體檢，發現有地方政府出現購買茶葉、咖啡豆等雜支的未專款專用情況，而監督考核的勞動部監督消極，監察院對勞動部、營建署提出糾正。

監察院副院長孫大川指出，身心障礙者權益保障法於1997年修正時，明定各地方政府應成立「身心障礙者就業基金」、「建築物無障礙設備與設施改善基金」，並專款專用，直到今年運作已近20年，監察院審視2012年至2015年基金運作，並檢視各監督部會有無做到監督職能。

監察院通過監委江綺雯、孫大川調查報告，並對於兩基金的督導機關勞動部、內政部營建署提出糾正。

在「身心障礙者就業基金」部分，糾正案文指出，部分地方政府財政困窘及資金調度困難，將身心障礙者就業基金納入集中支付以供縣市庫資金統一調度使用，但監督機關勞動部卻無相關查核及監督機制。

監委甚至指出，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等縣市出現未專款專用的情形，如用於茶葉、咖啡豆、衛生紙、盆栽等行政雜支費用，與促進身心障礙者就業事項無關，但勞動部歷次業務評鑑時均未發現相關缺失。

在無障礙設施改善基金方面，監委調查發現，各地方政府就未改善設置無障礙設施所處的罰鍰甚少，也有因基金規模太小，造成高達11個地方政府未依法成立基金，應進行檢討。