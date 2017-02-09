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配合年金改革 蔡總統補提名陳慈陽任考試委員
2017-02-09 17:52
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今日補提名國立台北大學教授陳慈陽為考試委員，總統府並於今日送交咨文至立法院秘書處，咨請立法院行使同意權。
總統府發言人黃重諺表示，本次考試委員的提名，主要為考試委員浦忠成於2月1日准辭後，所遺缺額，總統依據憲法增修條文第6條第2項規定，提名陳慈陽為考試院第十二屆考試委員。
黃重諺指出，現年51歲的陳慈陽，是國立中興大學法律學系學士、德國魯爾大學法學博士，現任國立台北大學法律學系教授，主要從事憲法、行政法、環境法等教學及研究工作。陳慈陽符合考試院組織法第4條第3款「曾任大學教授10年以上，聲譽卓著，有專門著作者」資格款項相關規定。
黃重諺說，陳慈陽參與政府機關法規與訴願審議等相關業務、提供人權諮詢意見，關注憲法人權理論與保障實務。主要經歷包括台北大學法律學院公法研究中心主任、行政院、司法院、監察院訴願審議委員會委員及擔任考試院法規委員會委暨國家各級考試典試暨命題委員，並自99年起擔任考試院法規委員會委員迄今，長期協助考試院擬訂及研修各項法案，熟悉考試院職掌及相關業務。
黃重諺指出，鑑於國會新會期即將開議，為配合年金改革的步伐，多項重要年金改革方案將交由考試院研擬，總統期望立法院支持考試院副院長及本次考試委員提名，將人事同意案列為開議後優先的處理項目，並且能順利通過。
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