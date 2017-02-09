| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 政治

和歌山市議員全加入日台友好連盟 今訪台盼締盟

2017-02-09  18:13

〔記者蔡文居／台南報導〕日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄一行，今天下午到台南市議會拜會議長賴美惠，遠藤會長建議早日促成雙方議會簽訂友好交流協定，賴美惠允諾未來大家共同來努力，促成友好締盟。

日台友好和歌山市議會議員連盟，是全日本唯一全體議員皆加入日台友好議員連盟的縣市議會。遠藤表示，這期間經過許多人努力，並對於能促成全體議員超越黨派加入連盟引以為榮，希望未來進一步與台灣加強交流合作。目前已知和歌山市與台南市文化局未來於雙方圖書館彼此規劃主題專區陳列，遠藤期許和歌山市議會將來也能與台南市議會簽訂友好交流協定，帶動雙方文化、教育、經濟及觀光發展。

日台友好和歌山市議會議員連盟今天下午到台南市議會拜會議長賴美惠，市議員李退之、陸美祈、林志展以及台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧等陪同出席。

賴美惠代表台南市議會歡迎會長遠藤富士雄、副會長寒川篤及松井紀博到來，並感謝遠藤會長等人16年來於和歌山市議會積極推動議員加入日台友好議員連盟，進一步促進台日友好關係，讓日本和歌山市議會成為目前全日本唯一全體議員悉數加入日台友好議員連盟的縣市議會。

賴美惠表示，南市議會50多席議員雖分屬不同黨派，但長期對於台日交流多持肯定支持態度，希望大家共同努力，早日促成友好締盟。

廣告
  • 日台友好和歌山市議會議員連盟到台南市議會拜會，盼早日促成雙方議會簽訂友好交流協定。（記者蔡文居攝）

    日台友好和歌山市議會議員連盟到台南市議會拜會，盼早日促成雙方議會簽訂友好交流協定。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交流 台日交流 台日友好 和歌山
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：和歌山市議員全加入日台友好連盟 今訪台盼締盟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.