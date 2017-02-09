和歌山市議員全加入日台友好連盟 今訪台盼締盟

2017-02-09 18:13

〔記者蔡文居／台南報導〕日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄一行，今天下午到台南市議會拜會議長賴美惠，遠藤會長建議早日促成雙方議會簽訂友好交流協定，賴美惠允諾未來大家共同來努力，促成友好締盟。

日台友好和歌山市議會議員連盟，是全日本唯一全體議員皆加入日台友好議員連盟的縣市議會。遠藤表示，這期間經過許多人努力，並對於能促成全體議員超越黨派加入連盟引以為榮，希望未來進一步與台灣加強交流合作。目前已知和歌山市與台南市文化局未來於雙方圖書館彼此規劃主題專區陳列，遠藤期許和歌山市議會將來也能與台南市議會簽訂友好交流協定，帶動雙方文化、教育、經濟及觀光發展。

日台友好和歌山市議會議員連盟今天下午到台南市議會拜會議長賴美惠，市議員李退之、陸美祈、林志展以及台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧等陪同出席。

賴美惠代表台南市議會歡迎會長遠藤富士雄、副會長寒川篤及松井紀博到來，並感謝遠藤會長等人16年來於和歌山市議會積極推動議員加入日台友好議員連盟，進一步促進台日友好關係，讓日本和歌山市議會成為目前全日本唯一全體議員悉數加入日台友好議員連盟的縣市議會。

賴美惠表示，南市議會50多席議員雖分屬不同黨派，但長期對於台日交流多持肯定支持態度，希望大家共同努力，早日促成友好締盟。