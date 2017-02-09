吳清鏞傳接宜蘭副縣長 民進黨部、議長皆反彈

2017-02-09 17:35

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕外傳宜蘭縣副縣長將由前教育處長吳清鏞接任，但是宜蘭縣民進黨部和宜蘭議長陳文昌都接連反彈；吳澤成則表示，目前心中都還沒有人選。

由於吳清鏞非民進黨員，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財對此表示，如果真的是由吳清鏞擔任，那民進黨在宜蘭很有可能淪為在野黨，黨部將會表達意見，民進黨努力耕耘宜蘭，如果未來在縣府都沒有角色給民進黨，他認為很不妥，雖然還沒確定，近日民進黨宜蘭縣黨部也會對副縣長人選發出建言，給宜蘭縣政府參考。

「吳清鏞最欠缺的就是協調能力。」宜蘭縣議會議長陳文昌說，他認為副縣長人選應該要能協助推動縣政，與人民對話溝通，他肯定吳清鏞的教育專業，但是當初吳清鏞從教育處長位置離開，就是因為欠缺溝通協調能力，縣府應該要三思。

陳文昌說，宜蘭縣政要推動改革，卻沒受到大多數人民支持，縣政支持度不升反降，顯示在執行面出了問題，必須深刻檢討，而問題的癥結點在於做這些改革的時候跟社會對話不足、欠缺溝通協調，因此他有向縣長吳澤成建言，副縣長人選應該選擇可以跟社會對話溝通協調的人選最重要，特別是有接受過民意考驗的人更適合。

陳文昌表示，吳澤成的專業相信大家有目共睹，副縣長若要能好好輔佐，就要找一個不同類型的人選，能跟社會大眾溝通協調的人，否則宜蘭民主聖地變成艱困選區，民進黨支持者情何以堪。陳文昌也打趣說道，像他自己就曾在民意機關服務過，也曾在商場打拚，就是懂得如何跟社會大眾對話的人。

吳澤成今天被詢問是否有腹中人選時，他說，目前都還沒有人選，也沒有聽到有誰推薦或有人來毛遂自薦，近日他會盡快公布人選。媒體進一步詢問理想的副縣長有哪些條件，吳澤成笑說，又不是在挑女婿，沒有什麼特定條件。