快訊震撼新莊 賣翻了！
吳清鏞傳接宜蘭副縣長 民進黨部、議長皆反彈
2017-02-09 17:35
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕外傳宜蘭縣副縣長將由前教育處長吳清鏞接任，但是宜蘭縣民進黨部和宜蘭議長陳文昌都接連反彈；吳澤成則表示，目前心中都還沒有人選。
由於吳清鏞非民進黨員，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財對此表示，如果真的是由吳清鏞擔任，那民進黨在宜蘭很有可能淪為在野黨，黨部將會表達意見，民進黨努力耕耘宜蘭，如果未來在縣府都沒有角色給民進黨，他認為很不妥，雖然還沒確定，近日民進黨宜蘭縣黨部也會對副縣長人選發出建言，給宜蘭縣政府參考。
「吳清鏞最欠缺的就是協調能力。」宜蘭縣議會議長陳文昌說，他認為副縣長人選應該要能協助推動縣政，與人民對話溝通，他肯定吳清鏞的教育專業，但是當初吳清鏞從教育處長位置離開，就是因為欠缺溝通協調能力，縣府應該要三思。
陳文昌說，宜蘭縣政要推動改革，卻沒受到大多數人民支持，縣政支持度不升反降，顯示在執行面出了問題，必須深刻檢討，而問題的癥結點在於做這些改革的時候跟社會對話不足、欠缺溝通協調，因此他有向縣長吳澤成建言，副縣長人選應該選擇可以跟社會對話溝通協調的人選最重要，特別是有接受過民意考驗的人更適合。
陳文昌表示，吳澤成的專業相信大家有目共睹，副縣長若要能好好輔佐，就要找一個不同類型的人選，能跟社會大眾溝通協調的人，否則宜蘭民主聖地變成艱困選區，民進黨支持者情何以堪。陳文昌也打趣說道，像他自己就曾在民意機關服務過，也曾在商場打拚，就是懂得如何跟社會大眾對話的人。
吳澤成今天被詢問是否有腹中人選時，他說，目前都還沒有人選，也沒有聽到有誰推薦或有人來毛遂自薦，近日他會盡快公布人選。媒體進一步詢問理想的副縣長有哪些條件，吳澤成笑說，又不是在挑女婿，沒有什麼特定條件。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 自由廣場》國健署不要規避責任
- 吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣
- 國道客運延至下月漲 買統聯新票價可退差額
- NBA》前尼克球星鬧場 遭驅逐並被逮捕（影音）
- 終於可大口呼吸！ 台南空品今年首見「良好綠」
- 滲水鏽蝕達報廢 蘆洲國小信義樓將拆
- 行竊後被拍到 竊賊落網竟稱：我是大眾臉
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
- 王光祿緊牽老母北上開庭 母不知兒可能被關
- 天乾物燥 竹縣今年火警已爆增近200件
- 薪扣額上限12.8萬 違憲 財部︰上班族恐用不到
- 遭李聖經出賣！ 南柱赫「迷弟臉」看NBA被轉播
- 釋憲聲請人 錢建榮︰欣慰打破天花板
- 台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸
- 這科學園區好有愛 1個月募150萬元善款助弱
- 水里元宵燈會 火車站區亮起來
- 小檔案：松材線蟲
- 終結連2貶 新台幣收31.046元
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 羽絨被可以扔了！寒流來襲貓大人蓋「小雞棉被」 舒服到翻白眼
- 網球》雙詹遠征中東 感謝鼎泰豐協助網球外交
- 法國核電廠爆炸 救援團隊趕抵現場 疑有人受傷
- 薪資扣除採雙軌制 最遲2020申報適用
- 郭富城網紅女友暗示有孕？鄉民歪樓
- 張忠謀上班 今年股利估7元以上
- 強烈寒流來襲 北市3長者無呼吸心跳
- 伊朗與西亞世界》納賽爾與西亞世界
- 中職》開幕戰確定在新莊 金控大戰點燃戰火
- 老翁健行爬柴山走小徑 疑喝水撞破頭幸獲救
- 受災女突掀衣幫豬哺乳 記者採訪大傻眼
- 公所派對決農會派 花壇煙硝濃
- 全家超商砸30億拓店 2020年拼千億營收
- 網路看屋 北市小宅夯 新北大坪數吃香
- 台中工業區打通市政路 擬縮小規模
- 男友春風知道嗎？ 國光女神爆乳纖腰大放送
- 全「猿」迎機捷 今試乘收割
- 情人節將至 六福村動物也放閃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吳清鏞傳接宜蘭副縣長 民進黨部、議長皆反彈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分