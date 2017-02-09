傳接宜縣副縣長 吳清鏞︰沒接到徵詢

宜蘭縣副縣長人選，傳由前教育處長吳清鏞擔任。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-02-09 17:26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢接任農委會主委後，代理縣長由熟悉公務體系的副縣長吳澤成擔任，原本吳澤成指出盡快在這週宣布副縣長人事，但是卻遲遲仍未定案，外傳副縣長將由前教育處長吳清鏞接任。

宜蘭縣副縣長人選引起關注，將與民進黨2018選舉布局息息相關，據了解，副縣長將由吳清鏞出任，他曾擔任宜蘭高中、羅東高中校長，2011年8月被宜蘭縣政府延攬擔任教育處長，3年後自己提出辭呈離開，目前在教育部課程師資教學協作中心擔任規劃委員，協助規劃107年課程。

「怎麼可能！從哪裡傳出來的呀，奇怪。」吳清鏞對這樣的傳聞表示驚訝，他說，這就好像當初林聰賢被大家到處點名一樣，他自己沒有接到徵詢，不知道有這樣的消息，他目前在教育部幫忙推動107年新課程，最近也都在中南部跑來跑去，已經好幾天沒有待在宜蘭。