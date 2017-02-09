大談輕軌、古蹟修復 管碧玲自認「有遠見！」

2017-02-09 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長陳菊兩屆任滿後即將交棒，先前美麗島電子報針對民進黨5位參選人進行民調，管碧玲緊追在呼聲最高的陳其邁後，位居第2，今（9）日，她在個人臉書上大談高雄市輕軌工程，及修復古蹟帶動觀光的成效，表示「政治人物有遠見很重要，我充分檢驗過了，我是一個有遠見的人」。

高雄市輕軌捷運第二階段統包工程今日動工，管碧玲便在個人臉書上，用輕軌建設和古蹟修復與民眾大談遠見。指自己17年前即在市府服務，從參與規劃到蓋好，竟然20年跑不掉；古蹟修復前，大家只看眼前的破爛，要求拆掉蓋大樓，但她仍堅持保存文化帶動觀光，用以帶出任何問題都要放眼20、30年才能完成。

接著表示：「其實，我太習慣了！我不斷用20年、30年、甚至50年、100年的眼界，來做事情。我贏了！政治人物有遠見很重要，我充分檢驗過了，我是一個有遠見的人！」