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挺同婚？ 郝龍斌：延續馬英九尊重同志政策

2017-02-09  17:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨8日中常會上，前立委呂學樟等人痛批立委許毓仁，指其力挺婚姻平權修法應開除黨籍。對此，國民黨主席參選人郝龍斌今天在臉書發文，聲稱他在台北市長任內，延續前任市長馬英九政策，一直是對同志最友善的城市。

郝龍斌今天的發文寫道，「支持修民法及不支持修民法的民眾，都不要『被標籤化』或『標籤化別人』…現在的台灣社會基本上是一個能夠接受尊重同性婚姻、同性伴侶的進步社會…現在第二步只是在討論，用什麼法律方式來規範同性婚姻的權力義務。同樣的，要凝聚這一步共識，也要從包容與溝通做起，其中『包容在前』。」

郝龍斌表示，「我在台北市任內，延續馬前市長對同志的尊重政策，所以台北市對同志議題、同志團體而言，一直都是最友善的城市。一個城市要包容多元，才能創新進步，台北市就是因為容納各種人才、各種差異及多元，所以台北市也是個最創新且進步的城市。中國國民黨應該如此，用包容多元的態度，用存善意的溝通，來達成下一步的關於修法的共識。」

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  • 針對黨內砲轟許毓仁挺同婚，郝龍斌發文表示意見。（圖擷取自郝龍斌臉書粉絲團）

    針對黨內砲轟許毓仁挺同婚，郝龍斌發文表示意見。（圖擷取自郝龍斌臉書粉絲團）

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相關關鍵字： 同性婚 婚姻平權 郝龍斌
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標題：挺同婚？ 郝龍斌：延續馬英九尊重同志政策


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