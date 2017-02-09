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速鍘童仲彥？ 中評會提前於下週一開
2017-02-09 17:07
〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨中常會已於昨日將台北市議員童仲彥疑似家暴案移送中評會議處，並建議予以除名。民進黨中評會也火速決定提前在下週一開會，審議童仲彥案。
民進黨立委、中評會主委邱議瑩剛在臉書張貼開會通知表示，已決定提前召開會議，快刀斬亂麻。
開會通知顯示，第17屆中評會第5次會議將於13日中午召開，除審議民進黨中央黨部今年度預算案外，也會審議中常會移送童仲彥除名案。
邱議瑩表示，中評會原定22日召開；但實在不想再讓童仲彥的相關新聞影響到民進黨的形象，此事不宜拖延，才決定儘早召開。
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