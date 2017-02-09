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扯！立委爆考委刻意拖延 害國庫損失4億
2017-02-09 18:33
考試院上月公告修正公務人員退休法施行細則，軍公教月退休金從現行的半年預領改為每月領取。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕考試院上月公告修正公務人員退休法施行細則，軍公教月退休金從現行的半年預領改為每月領取。立委鄭運鵬爆料，相關修正案原本可在去年底公告、今年7月開始實施，但考試委員組成的審查小組，卻拖過今年第一次月退俸發放日1月16日才完成審查報告，讓新制必須拖延半年才能實施，國庫多出4億元的利息負擔。
鄭：凸顯考委對年改的杯葛態度
軍公教月退休金目前於每年1月16日、7月16日發給，一次發6個月，政府每年因此多負擔8億元的利息支出，被行政院列為年改優先處理項目。立委鄭運鵬今（9）日在臉書爆料，在政院協調下，銓敘部去年12月22日將月退休金改為月領的相關修正案提報考試院院會審查，內容明定「本條修正規定發布後之次二個定期之發放起始日起施行」，因此若去年底公告，今年7月就可實施。
但鄭運鵬指出，考試院審查小組今年1月5日才召開審查會，審查報告更拖延到今年第1次月退俸發放日1月16日的隔日才完成，顯然是另用審查之名，硬是讓相關修正案拖延半年才能實施，國庫半年多出4億的利息負擔。他痛批，考試院應為導致國庫多花4億元公帑受譴責，此事也凸顯整體考委對年改的杯葛態度。
鄭運鵬表示，退休金半年俸改為月領不涉及修法，只要修改行政命令，是最簡單的年金改革措施，竟然可以拖延至此，令人遺憾，「如果這不是阻撓，什麼是阻撓？」他強調，目前的考試委員都是前總統馬英九提名、國民黨過半時期的立法院通過，呼籲這批國民黨最後的權力擁有者，不要辜負自己的職責和民意的期待。
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