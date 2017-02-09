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立院初審通過的公投法 呂秀蓮覺得門檻太低

2017-02-09  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會去年底初審通過公投法修正草案，大幅降低提案、連署、通過門檻。前副總統呂秀蓮擔憂門檻過低，今為此拜會立法院長蘇嘉全，呼籲公投門檻「不要一下子降太低」，至於降多少才合理，可辦公聽會與各界討論。

蘇：會向各黨團轉達呂的看法

內政委員會去年12月通過公投法修正草案，除了廢除飽受詬病的公投審議委員會，並將全國性公投的提案門檻，從現行的最近一次總統選舉選舉人總數千分之5，降到萬分之1；連署人數由5%，降為1.5%；通過門檻也從現行「雙1/2」，改為同意票達投票權人總數1/4以上，並多於不同意票，即為通過。

呂秀蓮今天下午為了公投修法議題到立法院拜會蘇嘉全，她表示，自己很關心公投法修正案何時能通過，希望降低門檻的同時也要兼顧情、理、法，過去門檻也許太高，但為了政局穩定，也不要一下子降太低，建議政府可辦公聽會討論降低多少較合理。

呂秀蓮稍早受訪指出，現在立法院的版本讓1800多人就可以提案，約28萬人就可連署，未來恐怕「每個禮拜都有人在提案」，造成國家每天都在公投、政局動盪不安。

對於呂秀蓮的呼籲，蘇嘉全回應說，公投不該是「鳥籠公投」，但確實也不該把門檻降得太低，否則會對國家造成傷害，他會把呂秀蓮的看法向立院各黨團轉達，希望讓公投法朝合理方向修正，盡早通過修法。

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  • 前副總統呂秀蓮擔今天拜會立法院長蘇嘉全，呼籲公投門檻「不要一下子降太低」。（記者廖振輝攝）

    前副總統呂秀蓮擔今天拜會立法院長蘇嘉全，呼籲公投門檻「不要一下子降太低」。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 公投法 公投法修正草案 公投法補正 公投門檻 呂秀蓮 蘇嘉全
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