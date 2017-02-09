快訊震撼新莊 賣翻了！
立院初審通過的公投法 呂秀蓮覺得門檻太低
2017-02-09 20:00
〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會去年底初審通過公投法修正草案，大幅降低提案、連署、通過門檻。前副總統呂秀蓮擔憂門檻過低，今為此拜會立法院長蘇嘉全，呼籲公投門檻「不要一下子降太低」，至於降多少才合理，可辦公聽會與各界討論。
蘇：會向各黨團轉達呂的看法
內政委員會去年12月通過公投法修正草案，除了廢除飽受詬病的公投審議委員會，並將全國性公投的提案門檻，從現行的最近一次總統選舉選舉人總數千分之5，降到萬分之1；連署人數由5%，降為1.5%；通過門檻也從現行「雙1/2」，改為同意票達投票權人總數1/4以上，並多於不同意票，即為通過。
呂秀蓮今天下午為了公投修法議題到立法院拜會蘇嘉全，她表示，自己很關心公投法修正案何時能通過，希望降低門檻的同時也要兼顧情、理、法，過去門檻也許太高，但為了政局穩定，也不要一下子降太低，建議政府可辦公聽會討論降低多少較合理。
呂秀蓮稍早受訪指出，現在立法院的版本讓1800多人就可以提案，約28萬人就可連署，未來恐怕「每個禮拜都有人在提案」，造成國家每天都在公投、政局動盪不安。
對於呂秀蓮的呼籲，蘇嘉全回應說，公投不該是「鳥籠公投」，但確實也不該把門檻降得太低，否則會對國家造成傷害，他會把呂秀蓮的看法向立院各黨團轉達，希望讓公投法朝合理方向修正，盡早通過修法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 自由廣場》國健署不要規避責任
- 吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣
- 國道客運延至下月漲 買統聯新票價可退差額
- NBA》前尼克球星鬧場 遭驅逐並被逮捕（影音）
- 終於可大口呼吸！ 台南空品今年首見「良好綠」
- 滲水鏽蝕達報廢 蘆洲國小信義樓將拆
- 行竊後被拍到 竊賊落網竟稱：我是大眾臉
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
- 王光祿緊牽老母北上開庭 母不知兒可能被關
- 天乾物燥 竹縣今年火警已爆增近200件
- 薪扣額上限12.8萬 違憲 財部︰上班族恐用不到
- 遭李聖經出賣！ 南柱赫「迷弟臉」看NBA被轉播
- 釋憲聲請人 錢建榮︰欣慰打破天花板
- 台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸
- 這科學園區好有愛 1個月募150萬元善款助弱
- 水里元宵燈會 火車站區亮起來
- 小檔案：松材線蟲
- 終結連2貶 新台幣收31.046元
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 羽絨被可以扔了！寒流來襲貓大人蓋「小雞棉被」 舒服到翻白眼
- 網球》雙詹遠征中東 感謝鼎泰豐協助網球外交
- 法國核電廠爆炸 救援團隊趕抵現場 疑有人受傷
- 薪資扣除採雙軌制 最遲2020申報適用
- 郭富城網紅女友暗示有孕？鄉民歪樓
- 張忠謀上班 今年股利估7元以上
- 強烈寒流來襲 北市3長者無呼吸心跳
- 伊朗與西亞世界》納賽爾與西亞世界
- 中職》開幕戰確定在新莊 金控大戰點燃戰火
- 老翁健行爬柴山走小徑 疑喝水撞破頭幸獲救
- 受災女突掀衣幫豬哺乳 記者採訪大傻眼
- 公所派對決農會派 花壇煙硝濃
- 全家超商砸30億拓店 2020年拼千億營收
- 網路看屋 北市小宅夯 新北大坪數吃香
- 台中工業區打通市政路 擬縮小規模
- 男友春風知道嗎？ 國光女神爆乳纖腰大放送
- 全「猿」迎機捷 今試乘收割
- 情人節將至 六福村動物也放閃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立院初審通過的公投法 呂秀蓮覺得門檻太低
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分