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2度巧遇！馬英九書展尬朱立倫

2017-02-09  16:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕擔任總統時，幾乎每年都出席支持書展的馬英九，去年在台北書展開幕記者會上，當時主持人楊照問馬英九：「明年還會來嗎？」，當時馬立刻表示有邀請他就來，今年他受邀逛書展，代表對台灣出版的關心，逛書展時更兩度巧遇新北市長朱立倫。

馬英九逛書展時和新北市長朱立倫「巧遇」兩次，第一次碰面時雙方握手互道新年快樂，馬英九更稱不是故意的，二度逛書展又碰面時，馬英九則跟朱立倫說剛剛合照的一個女士是新北市文化局官員，逛完書展後馬英九接受媒體訪問被問及內閣改組議題，馬英九則避而不答，馬上被隨扈護送離去。

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  • 馬英九逛書展時和新北市長朱立倫「巧遇」兩次。（記者楊媛婷攝）

    馬英九逛書展時和新北市長朱立倫「巧遇」兩次。（記者楊媛婷攝）

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