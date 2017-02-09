洪秀柱提九二共識 稱被戴紅帽

2017-02-09 16:31

［記者黃旭磊／高雄報導］國民黨主席洪秀柱下午走訪左營果貿社區，她表示，頭上被戴好幾頂紅帽，「好險不是綠帽，政治人物要講真話，不要拿香跟拜。」

洪秀柱一中同表論述屢遭批評，她向眷村支持者表示，台獨者沒膽子修憲，她的兩岸論述不怕被戴帽子，但也不要戴紅帽，就是「在中華民國基礎上深化九二共識，建立兩岸互信，扮演和平制度化角色，以和平協議結束對立。」

洪秀柱說，她曾語帶哽咽地宣示希望改變國民黨，為國家找一條正確的道路，「兩岸和平沒有不對，為台灣發展也沒有不對，不能看到國家走錯誤道路而不敢出聲。」

洪秀柱也批評民進黨講台獨又不敢提案修憲，喝國民黨奶水長大，再把國民黨打趴在地，現在當黨主席什麼也沒了，「2年內扣除必要開銷，要將黨產全捐公益，黨產不是資源而是負擔。」

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