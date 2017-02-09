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民調領先吳敦義？ 柱柱姊這麼說…

洪秀柱強調，她的民調領先吳敦義4％，是媒體自己編的。（記者葛祐豪攝）

2017-02-09  16:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席洪秀柱今天南下高雄，媒體詢問她說：「目前民調領先吳敦義4％，有何看法？」洪秀柱回說，這個民調是媒體自己編出來的，國民黨內部還沒做過類似民調。

媒體報導，洪秀柱的民調支持度領先吳敦義4％，洪秀柱今天否認有這份民調，強調國民黨內部到目前還沒做民調，各參選人要各自努力。

對於國民黨主席各參選人之間，是否因選舉造成情感撕裂？洪秀柱強調，大家應該競爭不要鬥爭，論述不揭短，說好話、存好心、做好事。

另針對人頭黨員及黑道入黨問題，洪秀柱重申現在對於一個戶籍地或通訊處，擠了很多人，或一個人繳很多黨費的情形，都會專案審查，希望能建立制度，避免類似事件發生。

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